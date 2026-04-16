天虹自結3月EPS 0.74元 受惠急單首季不淡

天虹（6937）近日股價帶量震盪，應主管機關要求公告自結今非3月EPS 0.74元，年增34.55%，單月獲利表現要比2025年首季EPS 0.73元更優，交出淡季不淡佳績。

天虹4月2日股價收在相對低點240.5元，此後一路放量上漲至4月14日的313元高點，六個交易日漲幅逾30%。15日起轉跌、今（16）日盤中續弱。

天虹公告今年3月自結合併營收2.87億元，年增26.43%。稅後純益5,000萬元，年增35.14%；每股純益0.74元。

天虹執行長易錦良日前受訪表示，今年初以來客戶端要求提前交機的急單湧現，推升首季交出淡季不淡的佳績。展望2026年營運，可望在在手訂單居高位的挹注下，交出一路往上、逐季成長的好成績。

天虹去年合併營收22.45億元，年減13.3%，為史上次高。稅後純益2.03億元，年減50.2%；每股稅後純益3.01元，獲利表現來到近四年新低。董事會擬配發1.4元現金股利，配息率46.5%。今年首季合併營收5.82億元，季減19.3%，年增26.3%，為同期史上新高。

天虹去年零備件銷售與設備貢獻營比為6：4，今年在設備營收衝高帶動下，可望達成各半占比的佳績。今年將出貨馬來西亞及日本，並期待歐洲客戶於年底出機。

易錦良表示，天虹今年交機以先進封裝客戶占大宗，預期2027年將進入先進製程設備的交機元年。