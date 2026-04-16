台積電法說前五大預測一次看 外資看首季賺逾5,433億元、第2季續強

晶圓代工龍頭台積電（2330）16日將召開2026年首季法說會，在首季營收已達1.1341兆元、年增35.1%後，市場關注焦點已從「首季有多旺」，進一步轉向「第2季還能不能更強」。本報整理多家外資最新預測，聚焦首季獲利、本季展望、全年成長、資本支出與中長線獲利趨勢五大方向，供讀者一次掌握。

首先，就首季財報來看，根據路透統計，台積電2026年首季淨利預估約為5,433億元，年增約五成，若順利達標，不僅將較去年第4季的5,057億元再往上墊高，也可望改寫單季新高，成為連續第4季締造紀錄的季度獲利表現。

第二個觀察重點是第2季財測。外資目前對第2季看法普遍偏正向，其中大摩依據晶圓廠產能利用率分析，預估台積電第2季營收有望季增5%至10%；小摩則預估，第2季營收將較首季季增6%至8%，並認為3奈米產能持續吃緊、高產能利用率、急單增加及新台幣走弱，都有助支撐第1季與第2季毛利率表現。

全年展望方面，外資已逐步往更樂觀方向修正。大摩最新報告預期，台積電今年美元營收年增率有機會從原先「接近30%」進一步上調至約35%；小摩同樣估台積電2026年美元營收可望年增35%。若台積電今日法說會上調全年展望，將意味AI、高效能運算與先進封裝需求仍在快速升溫，成長動能未見鈍化。

第四，資本支出將是本次法說會最受矚目的關鍵之一。路透指出，市場正密切關注台積電是否調整原先提出的520億至560億美元資本支出區間。外資方面，大摩最新版本更進一步上修2026至2028年三年資本支出總額至2,000億美元，並預估2026、2027、2028年將分別達550億、650億、800億美元；小摩則預估2026至2028年累計資本支出約1,900億美元。若台積電釋出更積極的擴產訊號，也將進一步印證AI需求對先進製程與先進封裝產能的拉動力道。

第五，若從獲利能力來看，外資整體仍維持偏多基調。高盛最新報告將台積電2026至2027年預估獲利上調4%至6%，並把2027年EPS預估上調至125元、2028年EPS估為165.32元；花旗則預估台積電2027年EPS可達130.72元，並看好明年AI相關營收將年增逾100%。