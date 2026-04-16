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金寶獲量子電腦題材加持跳空漲停 收復所有均線

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導
金寶電子。記者吳康瑋／攝影
金寶電子。記者吳康瑋／攝影

國內老牌ODM廠金寶16日受輝達發布量子電腦模型加持，今日開盤便跳空一字漲停鎖死，漲停價25.7元，上漲2.3元，漲幅9.83%，並收復所有均線。金寶日前與輝達合作夥伴SEEQC達成戰略合作，雙方不僅共同開發量子電腦相關硬體設備，金寶也直接入股SEEQC，成為其策略投資人。

法人指出，金寶雖然在AI伺服器領域稍稍掉隊，但在量子電腦領域卻是位列第一梯隊，成功切入輝達量子電腦生態系，為其合作夥伴SEEQC開發常溫電子設備，這是金寶最為擅長的領域。

集團技術長李盛宏日前也曾表示，SEEQC 的晶片級方案需要能在大規模運行中展現可靠性的精密電子設備。金寶的製造與量測專長與 SEEQC 的數位量子架構相輔相成，助力其走向商業部署。

金寶 輝達

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