全球AI浪潮持續推進，世芯-KY（3661）憑藉其ASIC（客製化晶片）領域的領先地位，成為市場焦點。受惠北美雲端服務供應商（CSP）對次世代AI晶片需求強勁，市場預期世芯今年營運將呈現逐季走揚態勢。

隨著大型科技公司紛紛投入自研晶片以優化效能並降低成本，世芯-KY做為關鍵設計服務商，在5奈米與3奈米先進製程的接單能力上展現強大競爭力。法人指出，儘管市場競爭加劇，但世芯在高速傳輸與大數據運算技術的技術壁壘，在AI伺服器供應鏈中穩占一席之地，營收規模有望續創新高。

權證發行商建議，看好世芯-KY短期技術面突破的投資人，可挑選價內外20％內、剩餘天數90天以上權證布局。（台新證券提供）

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