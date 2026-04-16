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雙鴻、富世達 選逾60天

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

隨AI伺服器規格持續提升，相關零組件也跟進升級，尤其在散熱部分，水冷需求強勁。法人看好雙鴻（3324）水冷相關產品應用擴大；富世達（6805）除水冷產品，滑軌產品也在通用型應用放量下，今年有機會呈現倍數成長，看好雙鴻及富世達營運展望。

法人分析，雙鴻首季營收季增12.6%、年增93.6%，主要成長動能來自 GB300與HGX水冷產品需求持續擴大，預期此趨勢將延續至第2季。展望2026年，看好雙鴻水冷相關產品應用持續擴展，涵蓋DIMM、CDU及 ASIC 等多元場景，帶動整體產品組合優化。預期水冷業務占比有望提升至逾六成，在結構性成長趨勢帶動，對雙鴻後續營運表現看法正向。

除了水冷零組件外，雙鴻持續拓展相關產品線，朝完整水冷系統解決方案廠商目標邁進，包括上半年可望小量出貨記憶體冷板等產品。法人表示，上半年雙鴻的成長動能，主要由GB300平台出貨帶動，為營運成長核心；進入下半年後，動能將逐步轉向VR200及AWS ASIC平台，形成新一波接棒成長。由於大型雲端服務供應商（CSP）也朝液冷架構發展，顯示水冷滲透率持續提升。

富世達首季營收季增5.2%、年增85.8%，表現優於預期，主因在於手機客戶3月積極拉貨。法人表示，預期富世達第2季將受惠伺服器相關產品需求升溫，帶動營收呈現溫和季增。展望2026年，富世達營收有望維持逐季成長，除既有輝達客戶外，也將持續受惠於ASIC與AMD平台帶動水冷需求擴大。

權證發行商表示，投資人若看好雙鴻、富世達後續表現，可以挑選價內外15%以內，有效天期60天以上的權證介入，以小金搏大利。

營收 雙鴻 富世達

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