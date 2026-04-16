全球AI效應持續擴大，帶動半導體需求大增，法人看好亞翔（6139）將受惠新加坡半導體投資展望佳，挹注營運。亞翔在台積電供應鏈滲透率有望持續提升，法人看好其後續營運表現。

亞翔3月營收呈現月增、年增雙增態勢。法人分析，亞翔去年受惠全球供應鏈轉移，東南亞包括馬來西亞、新加坡等高科技廠房擴建需求升溫，亞翔也成為東南亞大型廠房擴建主要承攬商。由於後續新加坡地區仍有大型具規模的半導體、資料中心等建廠案件，加上台積電擴廠積極，廠務工程產業前景看俏，亞翔也將直接受惠。

權證發行商表示，看好亞翔後市的投資人，可挑選價內外5%以內，有效天期120天以上的的權證介入，參與個股行情。（元大證券提供）

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