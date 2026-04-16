聽新聞
0:00 / 0:00
富鼎第1季 EPS 1.57元 健和興0.47元
MOSFET廠富鼎（8261）昨（15）日公布2026年第1季歸屬母公司業主稅後淨利1.86億元，季減6.7%、年增8.6%，每股純益1.57元。
富鼎首季合併營收7.82億元，季增5.6%、年增9.2%；毛利率38.1%，季增0.2個百分點、年增1.1個百分點；營益率25.7%，季增0.8個百分點、年增1.8個百分點，首季業外收益包含兌換利益、利息收入合計3,500萬元。
展望後市，富鼎看好今年電源供應器（SPS）相關應用動能將明顯放大；隨著AI伺服器與資料中心擴建推升高壓、高效率電力架構升級，高壓MOSFET需求可望續強，公司也持續擴大AI電源領域滲透率。
【記者蕭君暉／台北報導】端子廠健和興 (3003）昨（15）日公布自結第1季稅前盈餘1.21億元，年增13.19%，稅後純益8,027萬元，年增7.92%，每股純益為0.47元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。