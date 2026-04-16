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中華資安第1季 EPS 3.38元 雙多加持
中華資安（7765）昨（15）日公布第1季自結稅後純益1.37億元，季增15%，年增11%，每股純益3.38元。首季營收、獲利雙創新高。
中華資安表示，第1季上網資安、資安專業服務、商品銷售三條產品線皆穩健成長。其成長動能來自兩大主軸，一是持續性營收，上網資安及SOC/MDR服務之合約客戶穩定成長，二是一次性專案營收受惠於金融、醫療、高科技業的AI資安與紅隊演練需求營收成長，包含協助客戶建置AI端點偵測應變服務、資料外洩防護、影子AI防護等，也幫政府及企業之AI模型與應用執行資安檢測與AI治理健診及顧問服務。在海外市場也贏得國外半導體業與金融業客戶訂季，成功挹注營收。
展望2026年，企業加速導入AI，雲端及OT等新領域，資安防護已成為剛性需求與必要投資，中華資安對維持雙位數成長的目標抱持樂觀態度。
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