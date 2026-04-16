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三能加速印尼購地建廠
亞洲烘焙及食品器具專業設計製造商三能-KY（6671）昨（15）日宣布，第2季啟動印尼購地自建廠房計畫，新廠預計2027年底前投產，未來將推動在地化一條龍生產，作為拓展新加坡、馬來西亞等東協市場的核心。
三能透露，內部考慮施行庫藏股購計畫，正評估中。
受中國大陸消費力遲緩與通膨壓力影響，三能今年第1季合併營收3.66億元、年減16%；不過，值得注意的是，三能在印尼中爪哇梭羅市租用的廠房，去年底投產後，今年第1季帶動印尼市場業績年增50%。
三能近期也加速印尼覓地建廠腳步，初步鎖定中爪哇或雅加達附近的工業園區，預計第2季完成購地並同步建廠，2027年底前完工投產，初期將以生產烤盤、土司盒、蛋糕模等烘焙器具為主。
三能去年每股稅後純益2.37元，董事會通過每股擬配發1.2元現金股利，配發率50.6%。
三能表示，目前印尼市場占公司整體營收比重約5%，預計新廠完工後，可以帶動業績翻倍成長，並做為集團搶攻新加坡、馬來西亞等東協市場的灘頭堡，以降低國際局勢及地緣政治帶來的風險。
展望未來，三能表示，公司將加速「南進東協」與「北進日韓」的策略。除了在印尼自建廠房外，同時深化與日韓市場的技術合作與人才交流。
對此，三能將於4月16日起陸續參加韓國國際烘焙展（KIBA）與新加坡FHA國際食品暨酒店用品展，深化台灣、韓國與東南亞市場連結。韓國展會期間，三能也將攜手多位韓國指標性烘焙職人共同推廣品牌。
展望2026年，儘管美伊戰爭或關稅議題等對三能並未帶來直接影響，但間接導致客戶及終端市場消費趨於保守，三能表示，將持續針對市場需求調整產品規格與組合，力拚營收獲利超越去年。
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