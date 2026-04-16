快訊

啟動小兩會溝通 陸致函籲恢復全面直航 我方稱未接獲訊息

川習會倒數一個月 美前國安顧問：川普不願在任內失去台灣

道安危機 高齡機車騎士自撞傷亡十年翻倍

聽新聞
0:00 / 0:00

群電賣台積股 業外進補

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

群電（6412）昨（15）日公告處分手中台積電持股240張，平均每股價格2,074.17元，總交易金額4.97億元。由於群電採逐季認列金融評價利益，估計今年首季來自轉投資台積電業外收益可達近1億元，第2季約7,500萬元，為獲利加分。

此次處分後，群電仍持有台積電股票440張，金額約4.23億元。群電昨天股價收77.9元，下滑2.1元。

群電為筆電電源龍頭，今年首季營收77.84億元，季減約0.7%，年減7.8%。 公司表示，上季雖是傳統淡季，但在半導體通膨壓力下，筆電品牌客戶積極拉貨，加上低軌衛星訂單挹注，帶動出貨動能穩健。

本季除了筆電電源外，群電看好來自衛星通訊電源營運明顯回溫，高瓦數新機種出貨動能轉強，今年通訊電源及遊戲機電源業績將逐季走高，下半年相關營收將較去年同期翻倍增長。

營收 台積電 半導體

延伸閱讀

淡季不淡！台積電3月及首季營收亮眼 首季破兆元達1.1341兆

台積營收創雙紀錄 上月、Q1同寫佳績 單季超越財測高標

外資買盤回來了！4月來買超台積電4.7萬張 法說前再飆天價2,095元

相關新聞

日月光、京元電 四檔靚

全球半導體產業在AI算力需求帶動下，先進封裝與測試產能持續供不應求。半導體封測龍頭日月光投控（3711）、測試大廠京元電子（2449）近期法說會釋出樂觀展望，法人分析指出，隨著AI晶片製程走向3奈米以下，先進封裝與高時數測試將成為2026年營運成長的雙引擎。

雙鴻、富世達 選逾60天

隨AI伺服器規格持續提升，相關零組件也跟進升級，尤其在散熱部分，水冷需求強勁。法人看好雙鴻（3324）水冷相關產品應用擴大；富世達（6805）除水冷產品，滑軌產品也在通用型應用放量下，今年有機會呈現倍數成長，看好雙鴻及富世達營運展望。

亞翔 聚焦長天期

全球AI效應持續擴大，帶動半導體需求大增，法人看好亞翔（6139）將受惠新加坡半導體投資展望佳，挹注營運。亞翔在台積電供應鏈滲透率有望持續提升，法人看好其後續營運表現。

奇鋐 挑價內外15%

奇鋐（3017）隨AWS Trainium3、Google TPU v8、輝達VR200等水冷機櫃產品下半年出貨，及2027年新世代平台全面導入，水冷散熱內涵價值持續提升，法人看好獲利動能強勁。

世芯 二檔熱呼呼

全球AI浪潮持續推進，世芯-KY（3661）憑藉其ASIC（客製化晶片）領域的領先地位，成為市場焦點。受惠北美雲端服務供應商（CSP）對次世代AI晶片需求強勁，市場預期世芯今年營運將呈現逐季走揚態勢。

穎崴3月 EPS 8.01元 淨利年增45% 市場預期股價挑戰萬元大關

半導體高階測試座大廠、股后穎崴（6515）遭列注意股票，昨（15）日應主管機關要求，公告自結3月歸屬母公司淨利2.86億元，年增45.92%，每股純益8.01元，單月獲利已達去年第4季獲利約六成。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。