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群電賣台積股 業外進補
群電（6412）昨（15）日公告處分手中台積電持股240張，平均每股價格2,074.17元，總交易金額4.97億元。由於群電採逐季認列金融評價利益，估計今年首季來自轉投資台積電業外收益可達近1億元，第2季約7,500萬元，為獲利加分。
此次處分後，群電仍持有台積電股票440張，金額約4.23億元。群電昨天股價收77.9元，下滑2.1元。
群電為筆電電源龍頭，今年首季營收77.84億元，季減約0.7%，年減7.8%。 公司表示，上季雖是傳統淡季，但在半導體通膨壓力下，筆電品牌客戶積極拉貨，加上低軌衛星訂單挹注，帶動出貨動能穩健。
本季除了筆電電源外，群電看好來自衛星通訊電源營運明顯回溫，高瓦數新機種出貨動能轉強，今年通訊電源及遊戲機電源業績將逐季走高，下半年相關營收將較去年同期翻倍增長。
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