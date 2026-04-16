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穎崴3月 EPS 8.01元 淨利年增45% 市場預期股價挑戰萬元大關

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
穎崴董事長暨總經理王嘉煌。記者朱子呈／攝影
穎崴董事長暨總經理王嘉煌。記者朱子呈／攝影

半導體高階測試座大廠、股后穎崴（6515）遭列注意股票，昨（15）日應主管機關要求，公告自結3月歸屬母公司淨利2.86億元，年增45.92%，每股純益8.01元，單月獲利已達去年第4季獲利約六成。

穎崴先前已公告元月、2月自結獲利，加計昨天公布的3月自結數字，首季稅後純益6.98億元，年增13.86%，每股純益19.53元，超越去年同期的17.21元與去年第4季的13.53元，創單季新高。

穎崴昨天股價以9,065元作收，上漲595元，外界看好蓄勢挑戰萬元大關。展望後市，穎崴董事長王嘉煌先前提到，AI成長看不到盡頭，近期訂單已塞爆產能，將改變過往季節因素干擾狀況，2026年持續看旺。

穎崴日前公布3月營收逾12億元，創新高，月增40%，年增69.3%。公司當時說明，受惠全球AI及高速運算（ HPC）客戶需求強勁，高階測試座（Coaxial Socket）及MEMS探針卡持續拉貨，訂單強勁。

穎崴看好，隨著在手訂單持續增加、新產能開出，今年營收可望逐季增長。

穎崴指出，因應AI、高速運算、ASIC等產品線在先進製程及高度整合的產品設計，使得晶片複雜度增加，帶動晶片測試在Wafer Sort與ATE及SLT測試時間倍增 ，促使高頻高速、大封裝、大功耗等高階測試座及MEMS垂直探針卡需求孔急，產能供不應求。

因應市場強勁需求，穎崴去年第4季啟動既有廠房持續加購機台、擴大產能之外，並率先於高雄仁武產業園區租賃廠房重整建置後，已於今年3月底完成，並於4月順利啟用量產。

營收 穎崴 晶片

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