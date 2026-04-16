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盟立揪伴 進擊機器人

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

為布局全球人形機器人市場，盟立（2464）與精確董事會昨（15）日同步通過共同成立合資公司議案。新合資公司規劃今年6月底前完成設立，未來並善用其全球逾77家工廠，搶攻商機龐大的人形機器人市場。

盟立表示，與精確共同成立合資公司，主要為人形機器人的全球布局考量，尤其是符合北美有關供應鏈或關鍵組件產地的要求，初期投資額10億元，持股比例精確將略高於盟立。

敏實集團是全球領先的汽車零部件一級供應商（Tier 1），由台灣企業家秦榮華創立，總部位於中國及台北。集團專注於乘用車外飾件、結構件及電池盒的研發與製造，客戶涵蓋全球80%以上品牌。在全球設有77家工廠，專注於於汽車電動化與輕量化發展。

敏實集團於2025年11月攜手美國私募巨頭KKR以約970億日圓（約新台幣195億元）收購日產汽車（Nissan）位於橫濱的全球總部大樓，展現集團強大的全球布局企圖心。

盟立指出，雙方的優勢整合，展現盟立核心技術與精確的國際生產鏈對接。這項結盟案串聯盟立在半導體自動化、精密零組件及機器狗開發的研發基礎，並對接精確（敏實集團）遍布全球的製造版圖與供應鏈網絡，達成研發與產能深度協作。

新合資公司鎖定商務與工業多元場域，將以「人形機器人全機開發」、「自動化生產」及「商用與工業多場景落地」以及全球人形機器人關件零組件的供應鍊調整為經營重心，力爭在這一波全球智動化轉型趨勢中取得關鍵角色。

透過這項戰略結盟，盟立可將自動化技術的觸角從半導體利基市場延伸至更廣闊的全球製造場域。藉由掌握核心零組件與系統集成的雙重商機，雙方將共同推動具備高成長潛力的跨領域投資計畫，有機會開創長期價值的可能性。

美國 企業家 機器人

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