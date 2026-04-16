天能綠電2026年獲利拚登頂

雲豹能源旗下子公司天能綠電（7842）預計5月中旬興櫃轉上櫃；總經理唐亞聖昨（15）日指出，公司目前綠電訂單滿手，且穩坐國內市占率龍頭，預期今年營收、獲利有望再創新猷。

據了解，天能綠電2025年綠電交易量近4.2億度，市占率約20%，穩居國內民營售電業龍頭地位，去年營收與獲利雙創新高，合併營收22.85億元、年增123%，稅後淨利5,969萬元、年增137%；每股純益4.01元。

天能綠電成立於2021年，已協助逾60家企業完成綠電轉供，客戶涵蓋半導體、電子、金融與零售等產業，包括美光科技、日月光投控、京元電子、中華電信、玉山金控等指標企業。目前雲豹能源持股76%，為單一最大股東，屆時天能綠電轉上櫃後，雲豹能源將可認列可觀的釋股利益。

展望今年，唐亞聖表示，公司目前綠電訂單非常滿，缺的是產能，只要能獲得更多綠電供應來源，業績就會有更大的突破。