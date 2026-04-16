工業電腦廠事欣科（4916）昨（15）日召開法說會，在軍工國防、低軌衛星市場需求持續升溫下，公司接單動能強勁，樂觀看待今年營運，預期本業獲利將顯著成長。

事欣科表示，截至今年3月底，在手訂單超過1.3億美元（新台幣約41億元），其中，航太與國防軍工業務合計比重達40%，博弈為37%，通訊占比18%。

其中，低軌衛星業務受惠客戶衛星發射量大增，今年相關業績至少倍數成長，軍工方面，近期因美伊戰爭關係，美軍大量消耗反無人機裝置，導致生產該裝置的廠商庫存大量減少，應客戶要求，事欣科以最快速度生產該裝置零組件。

展望後市，事欣科預計第2季業績將呈現季增、年增雙成長，第3季持續維持增長態勢，全年來看，公司毛利率目標維持約20%，本業將有強勁成長，業外也會同步成長。

近年在地緣政治影響下，不少訂單由中國大陸轉移至北美製造，帶動事欣科國防及航太業務持續成長，其位於美國及墨西哥工廠客戶詢問度大增。

事欣科國防及航太業務主要產品包含軍用穿戴、反無人機裝置、海事監控無人機以及先進戰鬥機飛安控制PCB等，其中，由於美伊戰爭關係，美軍大量消耗反無人機裝置，導致生產該裝置的廠商庫存大量減少，該客戶於是要求事欣科以最快速度生產該裝置零組件。

在低軌衛星相關業務方面，事欣科為SpaceX星鏈計畫（Starlink）供應商之一，主要供應衛星本體的關鍵線束，含面板、電源、推進器等。

事欣科預計，低軌衛星相關業務將呈現爆發性成長，以今年低軌衛星占整體訂單比重18-20%水準來看，相較去年至少翻倍成長，不排除數倍提升。