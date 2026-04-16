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宸鴻3月 EPS 0.07元 積極轉型
觸控模組廠宸鴻TPK-KY（3673）近期股價波動劇烈，遭列注意股票，昨（15）日應主管機關要求，公告自結3月稅後純益8,300萬元，年增2,041%，每股純益0.07元；首季每股純益為1.35元。
展望未來，TPK指出，去年非觸控業務約占整體營收3%，內部估計今年有望擴大至5%以上，觸控本業則力拚穩健成長，但由於記憶體價格飆漲，使得消費性市場仍有變數，後續仍端看整體需求變化，期盼全年營運能較去年穩健成長。
3D列印業務將成為TPK今年非觸控業務主要貢獻項目，估計相關業績將較去年翻倍成長，並積極開拓機器人感測產品，從原先光達（LiDAR）延伸到感測模組。另外，TPK入股奕力-KY後，正積極耕耘半導體市場。
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