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康那香營運 聚焦四主軸

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

不織布及婦嬰衛生用品廠康那香（9919）昨（15）日召開法說會，康那香表示，台南口寮廠第三期預計今年第3季投產，用途為不織布新品開發，期能有效挹注今年營運動能。

康那香表示，未來營運將聚焦四大策略主軸。首先，在成本結構優化方面，將透過整合生產基地與提升整體生產效率，強化製造端競爭力並改善營運體質。

在開發新產品與技術部分，則將以高階不織布、綠能產品為主。其中高階不織布新產品中的超細複合紡黏不織布為重點開發產品，預期用途於衣著、高機能家飾布、醫用材料與電子擦拭布等。

在市場與事業拓展方面，康那香將鎖定高階不織布應用領域，同時積極布局東南亞市場，擴大營運版圖。

最後，在行銷策略上，除深化與既有客戶合作關係外，也將延伸產品線合作機會，並強化網路行銷組織，提升品牌與通路觸及能力。

康那香表示，今年進行中的重大投資案為斥資17億元的台南口寮廠第三期，預計今年第3季投產，主要用途為不織布新品開發，看好能再挹注公司營運動能。

康那香 競爭力

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