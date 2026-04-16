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毅嘉3月 EPS 0.11元 強攻海外
機構件廠毅嘉（2402）近期股價波動劇烈，遭列注意股票，昨（15）日應主管機關要求，公告自結3月稅後純益3,200萬元，年減60%，每股純益0.11元；首季稅後純益2,000萬元，每股純益0.07元。
毅嘉表示，今年首季在客戶強勁需求帶動下，單季營收衝上28.1億元，年增15%，並創同期新高，但毛利率受到原材料上漲與匯兌損失影響，致使單季獲利較去年同期下滑。
展望未來，毅嘉指出，因應全球供應鏈重組，該公司近年投入大筆資金在馬來西亞建置生產基地，大型的資本支出雖然在短期內造成現金流壓力，以及短期營運成本的增加影響財務數據，但這是集團未來擴大營運規模、搶占新技術產品應用市場的重要海外布局。
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