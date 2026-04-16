尖點私募 欣興、臻鼎參與

鑽針廠商尖點（8021）日前董事會決議辦理私募國內無擔保可轉換公司債案上限6億元，兩大客戶載板龍頭欣興、PCB龍頭臻鼎-KY先後公布擬斥資不超過2.1億元、1.9億元參與私募案。業界解讀，尖點兩大客戶參與私募案不僅為包產能，更有深化合作的長期規畫。

臻鼎昨（15）日公布代子公司臻鼎科技股份有限公司公告，擬認購尖點國內第二次私募無擔保可轉換公司債交易單位數量不超過1,900張，認購總面額不超過1.9億元，目的為策略投資。

尖點為一線PCB載板廠商高階鑽針供應商，由於產能供不應求，正積極擴充。欣興日前已公告擬認購尖點私募案，交易總金額不超過2.1億元，主要為鞏固供應鏈關係，強化雙方合作，欣興也是尖點子公司之董事。

尖點2025年營收44.1億元，年增24.5%；歸屬於母公司業主淨利3.89億元，年成長1.28倍，每股稅後純益2.75元，為近四年高檔。今年首季營收13.39億元，年增50.9%。

展望2026年，尖點看好，主要客戶仍處於產能擴充階段，對於終端需求維持樂觀，AI伺服器與高速運算相關應用動能持續。尖點今年啟動擴產計畫，預計第1季底將鑽針月產能由3,100萬支提升至3,500萬支，逐步擴增至2026年底4,500萬支；台灣新廠及後續產能規畫亦持續推進。

尖點表示，2022年到2024年高階產品比重約維持30%至32%的水準，2025年聚焦AI相關應用，高階比重在全年銷量占比為48%，今年目標高階產品占比至少55%。尖點受惠AI伺服器與交換機等產業需求暢旺，PCB板材層數與材料規格持續提升，帶動去年營運表現。

尖點昨天股價收340元，下滑10元。