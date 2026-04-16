新聿科大搶 AI 商機

被動元件廠新聿科技（7912）規劃下周三（22日）以每股參考價112元登錄興櫃，董事長凃俊宏昨（15）日表示，新聿科搭上AI商機，相關電感元件已切入輝達與超微平台供應鏈，下半年營運樂觀，今年成長可期，預期AI相關占比可望力拚六成。

新聿科專注於一體成型模壓功率電感與組裝式功率電感等兩大產品線，其中，組裝式功率電感以TLVR系列為核心，專為AI伺服器及資料中心的CPU／GPU供電設計，可提供極快的負載瞬態響應，滿足高功率、大電流運算環境的嚴苛需求。

此外，該公司積極拓展電源模組產品線，已成功開發應用於電源模組的電感產品，2026年切入美系客戶電源模組設計專案，由零組件供應商向模組層級升級，進一步提升產品附加價值與單位售價。

新聿科昨日舉行媒體交流會，凃俊宏說，該公司今年切入美系客戶電源模組設計專案，也通過輝達Vera Rubin平台認證，由零組件供應商向模組領域布局，持續朝向AI電源核心零組件及模組供應商邁進。

新聿科透露，已導入輝達Blackwell平台並進入量產，同時也成為超微Venice平台公版結構主要供應商，深度綁定全球兩大GPU龍頭的次世代運算架構。

另外，新聿科今年通過輝達下一代Vera Rubin平台認證，提前鎖定相關GPU供貨資格，展現技術布局的前瞻性與領先優勢，並積極參與英特爾與超微次世代X86平台開發。

新聿科強調，該公司近年AI伺服器應用營收占比提高，從2023年的24%，到2025年47%，三年內占比成長幅度將近翻倍，預期今年AI占比可提升至近六成。

至於泰國廠布局，新聿科總經理蔡志遠指出，第一期廠區位於泰國春武里府，已於3月動土，預估今年底完工，2027年第1季逐步量產，藉此布局東南亞生產基地，分散地緣風險並就近服務國際客戶，以AI應用為主。