凱擘砸百億 升級網路

全台第二大寬頻服務業者凱擘大寬頻昨（15）日宣布斥資百億元，升級光纖網路，攜手仲琦（2419）、鋐寶、兆赫、百一等合作夥伴，斥資百億升級光纖網路，打造新世代寬頻10G，推出1G對稱頻寬，每月千元有找。

業界分析，凱擘寬頻資費約為中華電信的八五折，大搶家用及企業寬頻市場。

凱擘董事長盧榮輝表示，隨著全球數位內容消費模式改變，包含高畫質串流影音、多裝置同時連網、遠距工作與AI應用普及，民眾對於網路頻寬與穩定性的需求大幅提高。

看準AI浪潮，凱擘近五年斥資百億元升級全台網路基礎建設與核心設備，從網路架構、連網設備到娛樂影音服務全面升級，正式推出「新世代寬頻10G」，鎖定家用及企業客戶。

凱擘積極轉型，除降低有線電視用戶衰退，更搶進寬頻服務，寬頻及有線電視不重複客戶達120萬家戶，為全台第二大寬頻服務公司，近年凱擘寬頻服務營收已經超過有線電視收入，今年更可望突破六成。

根據國際研究統計，全球寬頻產業的網路頻寬每七年以10倍的速度成長。凱擘總經理謝明益指出，從2012年推出100M上網服務，2019年升級為1G光纖上網，2026年正式宣告進入10G世代，要成為驅動台灣寬頻快速發展的主導力量。

迎向10G世代，凱擘攜手國際大廠Harmonic合作，佈建「分散式存取架構」(DAA)，導入cOS虛擬化寬頻平台，引進XGS-PON技術，提供雙向高速寬頻服務，同時攜手仲琦、鋐寶的纜線數據機及無線上網路由器，百一的機上盒，兆赫及大通的1.2G功率放大器，已經打造全經營區的光纖網路基礎架構。

盧榮輝分析，台灣寬頻用戶達750萬，有線電視僅430萬，寬頻網路需求遠高於有線電視需求。謝明益補充，目前凱擘新用戶四成申辦1G以上，入門頻寬也拉升到300M以上，同時搭配無線網路、有線電視及OTT TV等多元服務。

凱擘率先宣布在台北市全區推出不限用量、不降速的雙向高速網路，家用市場提供1G對稱頻寬以及下行3G、上行1G極速寬頻方案，1G雙向每月999元，加贈2台Mesh Wi-Fi 6、網路守護家、智能上網設備管理、以及HBO Max、MyVideo及四季線上等影音娛樂，積極搶攻家戶市場。