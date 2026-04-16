快訊

啟動小兩會溝通 陸致函籲恢復全面直航 我方稱未接獲訊息

川習會倒數一個月 美前國安顧問：川普不願在任內失去台灣

道安危機 高齡機車騎士自撞傷亡十年翻倍

聽新聞
0:00 / 0:00

凱擘砸百億 升級網路

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

全台第二大寬頻服務業者凱擘大寬頻昨（15）日宣布斥資百億元，升級光纖網路，攜手仲琦（2419）、鋐寶、兆赫、百一等合作夥伴，斥資百億升級光纖網路，打造新世代寬頻10G，推出1G對稱頻寬，每月千元有找。

業界分析，凱擘寬頻資費約為中華電信的八五折，大搶家用及企業寬頻市場。

凱擘董事長盧榮輝表示，隨著全球數位內容消費模式改變，包含高畫質串流影音、多裝置同時連網、遠距工作與AI應用普及，民眾對於網路頻寬與穩定性的需求大幅提高。

看準AI浪潮，凱擘近五年斥資百億元升級全台網路基礎建設與核心設備，從網路架構、連網設備到娛樂影音服務全面升級，正式推出「新世代寬頻10G」，鎖定家用及企業客戶。

凱擘積極轉型，除降低有線電視用戶衰退，更搶進寬頻服務，寬頻及有線電視不重複客戶達120萬家戶，為全台第二大寬頻服務公司，近年凱擘寬頻服務營收已經超過有線電視收入，今年更可望突破六成。

根據國際研究統計，全球寬頻產業的網路頻寬每七年以10倍的速度成長。凱擘總經理謝明益指出，從2012年推出100M上網服務，2019年升級為1G光纖上網，2026年正式宣告進入10G世代，要成為驅動台灣寬頻快速發展的主導力量。

迎向10G世代，凱擘攜手國際大廠Harmonic合作，佈建「分散式存取架構」(DAA)，導入cOS虛擬化寬頻平台，引進XGS-PON技術，提供雙向高速寬頻服務，同時攜手仲琦、鋐寶的纜線數據機及無線上網路由器，百一的機上盒，兆赫及大通的1.2G功率放大器，已經打造全經營區的光纖網路基礎架構。

盧榮輝分析，台灣寬頻用戶達750萬，有線電視僅430萬，寬頻網路需求遠高於有線電視需求。謝明益補充，目前凱擘新用戶四成申辦1G以上，入門頻寬也拉升到300M以上，同時搭配無線網路、有線電視及OTT TV等多元服務。

凱擘率先宣布在台北市全區推出不限用量、不降速的雙向高速網路，家用市場提供1G對稱頻寬以及下行3G、上行1G極速寬頻方案，1G雙向每月999元，加贈2台Mesh Wi-Fi 6、網路守護家、智能上網設備管理、以及HBO Max、MyVideo及四季線上等影音娛樂，積極搶攻家戶市場。

仲琦 中華電信 凱擘

延伸閱讀

亞馬遜115億美元買衛星營運商 Globalstar 與 SpaceX 星鏈競爭加劇

電信三雄搶進衛星布局 強化通訊韌性

同欣電2026年動能轉強

美股回穩 00971持股迎結構性成長

相關新聞

日月光、京元電 四檔靚

全球半導體產業在AI算力需求帶動下，先進封裝與測試產能持續供不應求。半導體封測龍頭日月光投控（3711）、測試大廠京元電子（2449）近期法說會釋出樂觀展望，法人分析指出，隨著AI晶片製程走向3奈米以下，先進封裝與高時數測試將成為2026年營運成長的雙引擎。

雙鴻、富世達 選逾60天

隨AI伺服器規格持續提升，相關零組件也跟進升級，尤其在散熱部分，水冷需求強勁。法人看好雙鴻（3324）水冷相關產品應用擴大；富世達（6805）除水冷產品，滑軌產品也在通用型應用放量下，今年有機會呈現倍數成長，看好雙鴻及富世達營運展望。

亞翔 聚焦長天期

全球AI效應持續擴大，帶動半導體需求大增，法人看好亞翔（6139）將受惠新加坡半導體投資展望佳，挹注營運。亞翔在台積電供應鏈滲透率有望持續提升，法人看好其後續營運表現。

奇鋐 挑價內外15%

奇鋐（3017）隨AWS Trainium3、Google TPU v8、輝達VR200等水冷機櫃產品下半年出貨，及2027年新世代平台全面導入，水冷散熱內涵價值持續提升，法人看好獲利動能強勁。

世芯 二檔熱呼呼

全球AI浪潮持續推進，世芯-KY（3661）憑藉其ASIC（客製化晶片）領域的領先地位，成為市場焦點。受惠北美雲端服務供應商（CSP）對次世代AI晶片需求強勁，市場預期世芯今年營運將呈現逐季走揚態勢。

穎崴3月 EPS 8.01元 淨利年增45% 市場預期股價挑戰萬元大關

半導體高階測試座大廠、股后穎崴（6515）遭列注意股票，昨（15）日應主管機關要求，公告自結3月歸屬母公司淨利2.86億元，年增45.92%，每股純益8.01元，單月獲利已達去年第4季獲利約六成。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。