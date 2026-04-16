智邦市值衝上1.1兆元

網通股王智邦（2345）昨（15）日股價強勢，盤中一度攻上漲停價2,075元，終場雖失守2,000元大關，仍以歷史收盤新高價1,970元收市、漲80元，市值衝上1.1兆元，躋身台股市值前十大個股。

智邦昨天改寫台灣網通業兩大記錄，包括盤中成為台灣網通業第一家股價觸及2,000元的個股，同時也是首家市值躋身台股前十大的網通業者。

智邦股價強攻，主要受惠800G產品動能強勁。法人看好，智邦800G產品動能續強，加上1.6T及OCS光交換器下半年可望開始出貨，有力持續推升營運表現。

外資看好智邦，先前給予1,850元及2,100元目標價，激勵智邦股價上漲，從2月4日波段低點1,090元附近震盪走高，兩個多月來漲幅超過八成。目前智邦外資持股比率超過57.6%，更是00981A、00992A等知名ETF的重點持股。

智邦營運表現亮眼，3月營收250.1億元，月增6.1%，年增44.4%，為歷史同期新高；首季營收701.2億元，季減2.6%，年增64%，再創同期新高，優於市場預期。

法人認為，智邦近期雖因AI加速器模組處於產品新舊世代轉換期，但800G交換器產品持續出貨，助益營運維持高檔，預估首季每股純益可望達12.9元。

近年智邦搭上AI熱潮，持續出貨主要大型雲端業者（Hyperscaler）客戶，主要產品包含AI加速器模組以及400G、800G交換器，推升營運續旺。

市場人士指出，受惠800G產品已經出貨兩大雲端服務供應商（CPS）客戶以及一個代工客戶，智邦第2季營收可望季增個位數百分比；預估上半年來自800G交換器產品占比可望達雙位數百分比，1.6T交換器最快可望下半年出貨，端看晶片及供應鏈供給狀況而定。

智邦並積極切入光傳輸領域，推出搭載博通Tomahawk 6的CPO交換器，打造OCS全光交換器，最快可望下半年出貨，更積極投入跨棟距的OWS波長交換機，可望成為推升未來營運的主動能之一。