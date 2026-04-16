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匯率期 避險利器

經濟日報／ 記者周克威整理

近期全球外匯市場在貿易政策不確定與地緣政治格局轉變的雙重壓力下，美元指數持續走軟，截至14日已經連續七個交易日下滑，寫下近年罕見的單周跌幅。

美元弱勢的核心根源在於美伊停火談判傳出初步進展，部分避險資金轉向風險資產，推動非美貨幣普遍反彈。經濟數據方面，美國3月生產者物價指數月增0.5%、年增4%，創下逾三年新高，但仍低於市場預期，通膨降溫預期升溫，市場對聯準會年底前降息的押注同步增強。

此外，日本央行行長植田和男最新談話顯示採取更為謹慎的升息立場，日本央行4月升息機率大幅下降，日圓兌美元貶值。技術面觀察，美元指數3月底觸及100整數關卡後持續下滑，目前回落到98附近，且上方均線同步下彎，短線動能偏弱，尚未出現明顯止跌訊號。

美元指數是由美國貿易往來最重要的六大貨幣所組成，分別是歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典幣、瑞士法郎，因此投資人若持有日圓及美元商品，建議投資人可利用台灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨來作為避險工具。期貨交易為高槓桿的保證金交易，請投資人應衡量投資能力適度作加減碼的動作，設定停損機制，有效控制投資風險。（元富期貨提供，記者周克威整理）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

美國 植田和男 日本央行

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