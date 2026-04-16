台指期 上攻動能續航

台股昨（15）日開高收高，終場大漲426點、收36,722點；台指期上漲266點、至36,643點，價差由正轉逆、為逆價差79.14點。期貨商建議，目前台指期持續站穩在所有均線之上，並且再度創下歷史新高，後續若地緣政治風險不再升高，市場資金有望持續回流，提供指數後續上攻動能。

台指期淨部位方面，昨日三大法人淨空單減少2,736口至1,941口，其中外資淨空單增加119口至36,783口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單增加3,430口至4,728口。

台新期貨表示，台指期昨日大幅震盪，受美股大漲激勵，且在權王台積電（2330）直逼2,100元的帶動下，指數一度突破37,000點關卡，但上方獲利了結賣壓陸續出籠，使漲幅收斂，終場以黑K棒留上影線作收。

目前指數持續站穩在所有均線之上，並且再度創下歷史新高，後續若地緣政治風險不再升高，市場資金有望持續回流，提供指數後續上攻動能。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，4月買權最大OI落在37,100點，賣權最大OI落在36,600點；4月第三周周五結算的買權最大OI落在38,000點，賣權最大OI落在36,000點。

台新期貨分析，由於美伊戰爭並未升級，美國總統川普多次釋出和解訊號，台股延續高過高、低不破低的多方架構，日K拉出連七紅。權王台積電將在今日召開法說會，隨著2026年先進製程漲價潮的消息傳出，市場正屏息以待其對於2奈米量產進度與下半年資本支出的展望。