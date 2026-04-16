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世界健身第3季進軍泰國

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

台灣健身連鎖龍頭品牌世界健身-KY（2762）加速海外市場佈局，預計第3季正式進軍泰國健身市場，今年底前先在曼谷陸續開出二家直營分店，預計五年內在泰國開設100家直營分店，並作為拓展東南亞市場的第一站。

世界健身前進泰國，主要看好當地7,000萬人口、健身滲透率低（約3%），且年輕人口多的潛力，初期鎖定曼谷及主要城市開設高品質的「大型健身房」，並以最具競爭力的定價每月31美元（優於市場行情的50至75美元），強攻市場。

因應泰國展店計畫，世界健身董事會已決議，調高泰國子公司註冊資本額至新台幣3億元，並分次辦理增資，以加速擴張腳步。

世界健身3月合併營收9.51億元，月增7.2%、年增7.2%；累計第1季合併營收28.11億元、年增9.4%，單月及累計營收雙創同期新高，主要受益於展店效益持續顯現，帶動會員收入及教練課程收入雙雙成長所致。

此外，世界健身也宣布將於第2季新增六個據點，包括內湖星雲、苗栗市、台南中華東、台北汐科、台北士林，以及本月11日開幕營運的彰化溪湖店，全台總店數將達145家。

展望未來，世界健身持續對後勢營運抱持著樂觀看法。

除了透過皮拉提斯（Pilates）等新健身課程與健康管理平台帶動同店銷售成長外，公司也將同步加速展店步伐。

營收 曼谷 健身

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