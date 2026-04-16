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高力3月 EPS 2.95元

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

高力（8996）昨（15）日公告，因集中交易市場達公布注意交易資訊標準，依規定公告自結數。高力3月單月營收12.7億元，年增205.3%；單月稅後純益2.7億元，年增244.4%，單月每股純益（EPS）2.95元。

國際科技大廠甲骨文向全球氫燃料電池龍頭Bloom Energy採購最多2.8GW燃料電池系統，帶動Bloom Energy擴大布局，高力作為其核心供應商，有望在此波訂單中直接受惠。由於Bloom Energy接單動能持續強勁，目前訂單能見度已延伸至2028年，公司亦同步加快產能布局因應。

燃料電池已成為高力最穩定的營收支柱，目前約占整體營收三成，且在AI資料中心電力需求推升下，相關占比與貢獻度具備持續向上的空間，預計今年營收將有爆發性的成長。

此外，高力主要的三大營業項目，包括板式熱交換器、燃料電池以及散熱系統，全數都與 AI 產業鏈緊密掛鉤，隨著AI產業高速成長，這三到五年也將進入公司的「營運倍增期」，高力指出，公司的目標是透過產能的同步翻倍，帶動三大業務營收規模隨之成長

高力日前表示，散熱系統是目前爆發力最強的領域，未來三到五年，散熱系統的營收佔比預計會超越其他項目，成為高力最大的成長引擎。今年預計繼續保持高成長，主要因為今年產品組合從零組件到設備產品都有擴展，並且有多款新產品待發布，且主要客戶進展順利，產品組合也更為多元，因此對今年展望相當樂觀。

另外，板式熱交換器則維持穩健的雙位數成長。高力位居全球前五大供應商，隨著既有資料中心改建需求湧現，這塊業務提供穩定的現金流，同時也是散熱系統中的核心零組件。

在產能擴充方面，去年底董事會已通過兩項主要擴廠計畫42.5億元的資本支出，這在高力歷史上是前所未有的規模，包括於中壢工業區自有土地興建新廠，預計2027年底完工。

甲骨文 營收 EPS

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