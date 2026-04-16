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鋼市能見度 穿透第2季

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導
中鋼董事長黃建智。 記者林政鋒／攝影
中鋼董事長黃建智。 記者林政鋒／攝影

中鋼（2002）昨（15）日開新盤價，為連五個月上漲，大宗底材熱、冷軋每公噸再大漲1,200元，鋼市穩定向上；中鋼董事長黃建智說，各方有利因素堆疊，鋼市能見度「穿透第2季沒問題」。

業內指出，鋼鐵盤價連漲，除了中鋼外，包括中鴻、燁輝、裕鐵、盛餘、高興昌等單軋廠與相關供應鏈業者，本季起都可望受惠。

黃建智指出，昨天盤價漲幅是合理的，表面上看今年鋼價從1月漲到5月，但第1季為協助客戶接單，實際鋼價調整相當有限，「因為中鋼不能放著客戶不管」，而後面這二個月漲勢會比較足，客戶與員工都要照顧。

黃建智表示，美國總統川普與習近平預定5月高峰會，中東局面應會緩和，世界鋼協最新預測認為下半年地緣政治風險降低，明年全球用鋼需求增長2%以上。

黃建智說，這波鋼價上漲成本推升力道比較強，用鋼需求各地區表現不同，不致於完全沒有需求，要說很強勁也沒有，至少第2季內是不改變向上的趨勢。第2季是傳統旺季，第3季因雨季、酷暑等因素進到淡季，到時候還要再觀察。

法人表示，中鋼5月熱冷軋每公噸大漲1,200元，中鴻、燁輝、裕鐵、盛餘、高興昌等單軋廠將順勢調漲內外銷報價，營收獲利都會大幅增長，鋼市走在上坡道路，榮景向6月挺進。

法人分析，長期來鋼鐵市場追漲不追跌，近期內外銷行情走揚，主力上市櫃鋼廠接單明顯改善，並開始由虧轉盈，單月出現數百萬元至數千萬元獲利，情勢往好的方面發展，鋼鐵股題材持續增強。

中鋼表示，時序邁入第2季傳統旺季，下游回補庫存需求持續強勁，市場基本面穩健回升，鋼市動能顯著向上。

國際原油價格因中東戰事持續高掛，每桶在100美元附近，推升海運費與大宗原物料價格上揚。鐵礦砂行情站穩每公噸100美元至110美元區間，冶金煤價格上漲至230美元至240美元，煉鋼成本持續墊高，短期沒有下降趨勢。

供應鏈 中鴻 中鋼

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