中鼎承攬南科再生水廠案

中鼎好事連發，承攬南科再生水廠案。中鼎（9933）昨（15）日公告，繼私募獲得台達電等大咖相挺，又獲得國際高科大廠肯定，承攬「南科再生水廠擴建案」，宣告該集團將以「綠色工程」優勢擴大跨足科技領域統包工程。

中鼎表示，該案採投資、設計、興建、營運（DBOO）一條龍模式打造，操作營運期為20年。中鼎並指出，隨著全球永續轉型及極端氣候挑戰，穩定且高品質的「水資源服務」已成為各產業維繫營運韌性的剛性需求。

對於承攬南科再生水廠案，中鼎董事長楊宗興表示，因應全球AI算力需求引發的建廠熱潮，中鼎深厚的國際統包實力與高科供應鏈實績，能為廠商提供全球擴廠所需的電力與水處理基建。

楊宗興指出，在AI發展極度依賴穩定能源的趨勢下，中鼎全台燃氣電廠70%的建廠市占優勢，已成能源轉型不可或缺的關鍵基建提供者；同時，中鼎將進一步整合AI智慧化管理技術，布局綠色算力中心等永續設施。

中鼎同時也表示，該集團憑藉南科案「再生水穩定回用至製程端」的領先技術與實績，除將此成功模式發展為可複製的「全球高科綠色供水方案」，積極布局國際高科技聚落。

中鼎表示，自該廠首期即全程參與投資、興建及操作營運，不僅開創將工業廢水回用至半導體製程的重大里程碑，更進一步強化產業供水韌性，達成環境與經濟雙贏，助力政府落實多元水源開發與淨零排放目標。

此外，中鼎近期公告將辦私募案，有不少大咖相挺。中鼎將透過私募方式引進台達電、台聚與旗下亞聚、大亞集團等作為策略性投資人，私募價格為每股35.48元，對照14日收盤價34.65元，微幅溢價2.3%，是台股私募案中罕見的溢價情況。