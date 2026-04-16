快訊

川習會倒數一個月 美前國安顧問：川普不願在任內失去台灣

道安危機 高齡機車騎士自撞傷亡十年翻倍

聽新聞
0:00 / 0:00

中鼎承攬南科再生水廠案

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

中鼎好事連發，承攬南科再生水廠案。中鼎（9933）昨（15）日公告，繼私募獲得台達電等大咖相挺，又獲得國際高科大廠肯定，承攬「南科再生水廠擴建案」，宣告該集團將以「綠色工程」優勢擴大跨足科技領域統包工程。

中鼎表示，該案採投資、設計、興建、營運（DBOO）一條龍模式打造，操作營運期為20年。中鼎並指出，隨著全球永續轉型及極端氣候挑戰，穩定且高品質的「水資源服務」已成為各產業維繫營運韌性的剛性需求。

對於承攬南科再生水廠案，中鼎董事長楊宗興表示，因應全球AI算力需求引發的建廠熱潮，中鼎深厚的國際統包實力與高科供應鏈實績，能為廠商提供全球擴廠所需的電力與水處理基建。

楊宗興指出，在AI發展極度依賴穩定能源的趨勢下，中鼎全台燃氣電廠70%的建廠市占優勢，已成能源轉型不可或缺的關鍵基建提供者；同時，中鼎將進一步整合AI智慧化管理技術，布局綠色算力中心等永續設施。

中鼎同時也表示，該集團憑藉南科案「再生水穩定回用至製程端」的領先技術與實績，除將此成功模式發展為可複製的「全球高科綠色供水方案」，積極布局國際高科技聚落。

中鼎表示，自該廠首期即全程參與投資、興建及操作營運，不僅開創將工業廢水回用至半導體製程的重大里程碑，更進一步強化產業供水韌性，達成環境與經濟雙贏，助力政府落實多元水源開發與淨零排放目標。

此外，中鼎近期公告將辦私募案，有不少大咖相挺。中鼎將透過私募方式引進台達電、台聚與旗下亞聚、大亞集團等作為策略性投資人，私募價格為每股35.48元，對照14日收盤價34.65元，微幅溢價2.3%，是台股私募案中罕見的溢價情況。

能源 南科 台達電

延伸閱讀

嘉義海淡廠環評初審通過

打造永續水之都！桃園北區再生水中心今盛大啟用

溢泰：泰國持續擴廠 滿足東南亞及非紅供應鏈需求

尖點私募案兩大客戶欣興、臻鼎擬砸錢強化合作

相關新聞

日月光、京元電 四檔靚

全球半導體產業在AI算力需求帶動下，先進封裝與測試產能持續供不應求。半導體封測龍頭日月光投控（3711）、測試大廠京元電子（2449）近期法說會釋出樂觀展望，法人分析指出，隨著AI晶片製程走向3奈米以下，先進封裝與高時數測試將成為2026年營運成長的雙引擎。

雙鴻、富世達 選逾60天

隨AI伺服器規格持續提升，相關零組件也跟進升級，尤其在散熱部分，水冷需求強勁。法人看好雙鴻（3324）水冷相關產品應用擴大；富世達（6805）除水冷產品，滑軌產品也在通用型應用放量下，今年有機會呈現倍數成長，看好雙鴻及富世達營運展望。

亞翔 聚焦長天期

全球AI效應持續擴大，帶動半導體需求大增，法人看好亞翔（6139）將受惠新加坡半導體投資展望佳，挹注營運。亞翔在台積電供應鏈滲透率有望持續提升，法人看好其後續營運表現。

奇鋐 挑價內外15%

奇鋐（3017）隨AWS Trainium3、Google TPU v8、輝達VR200等水冷機櫃產品下半年出貨，及2027年新世代平台全面導入，水冷散熱內涵價值持續提升，法人看好獲利動能強勁。

世芯 二檔熱呼呼

全球AI浪潮持續推進，世芯-KY（3661）憑藉其ASIC（客製化晶片）領域的領先地位，成為市場焦點。受惠北美雲端服務供應商（CSP）對次世代AI晶片需求強勁，市場預期世芯今年營運將呈現逐季走揚態勢。

穎崴3月 EPS 8.01元 淨利年增45% 市場預期股價挑戰萬元大關

半導體高階測試座大廠、股后穎崴（6515）遭列注意股票，昨（15）日應主管機關要求，公告自結3月歸屬母公司淨利2.86億元，年增45.92%，每股純益8.01元，單月獲利已達去年第4季獲利約六成。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。