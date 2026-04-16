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企業永續揭露 成果豐碩

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
證交所董事長林修銘。 證交所／提供
證交所董事長林修銘。 證交所／提供

全球環境資訊揭露權威性機構CDP（Carbon Disclosure Project）成立屆滿25周年。臺灣證券交易所攜手CDP及其台灣官方合作夥伴─企業永續發展協會（BCSD Taiwan），連續第三年共同舉辦「2026 CDP台灣發表會」。

本次活動吸引超過400位企業決策者與永續實務人員參與，共同見證台灣企業在氣候治理與環境資訊揭露上的卓越成長。

隨著全球氣候風險加劇，環境資訊揭露已成為國際資本市場評估企業韌性的核心指標，目前全球已有640家管理資產達127兆美元的投資機構參考CDP數據。根據最新評比結果，台灣企業在環境管理的表現再創高峰，獲得領導級A評級（A-List）之家數由2023年的20家、2024年的39家，至今一舉增長至61家，兩年內達成三倍成長的佳績。

值得關注的是，今年同時在氣候變遷與水資源安全或森林議題獲得「雙A」領導評級的企業家數亦顯著成長，這代表台灣標竿企業已經從單一維度的碳管理，轉向全方位的環境資源治理，在國際資本市場中展現出更具深度的韌性與透明度。

證交所董事長林修銘於致詞時指出，這份成就象徵我國企業已從單純的資訊揭露，進化到具備實質領導力的管理實踐，並在氣候變遷、水安全及森林保護等議題上，展現出接軌國際趨勢的積極回應，向全球投資機構釋放出明確的永續韌性訊號。

證交所長期致力提升上市公司的氣候治理能力，為協助企業順利接軌IFRS永續揭露準則，證交所於去年底攜手CDP與BCSD Taiwan共同發布「CDP對應IFRS S2相關問題解析報告」，協助企業系統性對照揭露要求。

此外，證交所亦持續於北、中、南地區辦理多場實體宣導課程，針對CDP問卷內容、溫室氣體盤查與範疇三計算提供實務研討，將輔導資源實質轉化為企業的國際競爭優勢。

展望未來，證交所將持續推動「ESG生態系」，整合資本市場利害關係人與數位工具資源，協助企業將永續經營內化為核心競爭力，透過強化氣候資訊揭露，不僅能提升市場信心，更能引領產業共同走向淨零與永續，在變動的全球局勢中掌握先機。本次活動精華影音後續將置放於「證交所WebPro影音傳播網─公司治理宣導」專區，提供外界隨時觀看。

氣候變遷

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