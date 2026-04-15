毅嘉首季獲利承壓 推進光通訊海外布局

毅嘉表示，第1季營收創同期新高，因原材料上漲，及馬來西亞新廠短期營運成本增加、人民幣升值，首季獲利承壓，但光通訊與海外布局持續推進，預期馬來西亞新廠效益下半年逐漸顯現，中長期成長動能明確。

毅嘉科技今天公布首季財報，自結合併營收約新台幣28.1億元，年增15%，合併毛利率13%，營業淨利0.8億元，稅後淨利0.2億元，每股盈餘0.07元。

毅嘉指出，第1季營收在客戶強勁需求的帶動下，單季合併營收年增15%，營運規模在毅嘉轉型策略逐步發酵情況下創同期新高，然而因原材料上漲，及馬來西亞新廠短期營運成本增加，首季毛利率較去年同期減少，影響第1季的營業淨利年減約57%，再加上人民幣升值產生匯兌損失，單季稅後淨利較去年同期下滑。

展望後市，毅嘉科技表示，為因應全球供應鏈的重組，近年來投入大筆資金在馬來西亞建置生產基地，短期內造成現金流壓力以及短期營運成本的增加，但這是毅嘉集團未來擴大營運規模，搶占新技術產品應用市場的重要海外布局。

毅嘉看好，馬來西亞新廠在光通訊及車用新技術產品應用領域拓展，只要未來新廠在光通訊與車用產品的開展順利，營運表現將更具韌性與成長潛力。

毅嘉表示，專注智慧座艙、光通訊、穿戴、機器人及無人機相關領域的技術應用與產品領域布局，持續朝模組解決方案供應商的方向轉型，提供客戶一站式整合服務。

毅嘉指出，馬來西亞新廠投資主要聚焦於光通訊相關PCBA與PCB的生產製造，為布局高階光通訊、高速傳輸及高附加價值產品的重要生產基地，雖然新廠在導入與量產爬坡初期，相關固定成本與營運費用先行反映，但此項投資將有助於強化毅嘉全球供應能力、優化產品組合與市場競爭力，預期馬來西亞新廠效益將可望於下半年逐漸顯現，淨利率將進一步改善，全年獲利將呈年增成長趨勢。