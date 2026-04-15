快訊

李乾龍座車遭裝追蹤器 尹乃菁嗆賴總統：若再有，等你卸任追究到底

傳與舒華秘戀「見家長」！柯震東限動曬三把火 經紀人回應了

美國與伊朗何時達成協議？川普：「非常有可能」在這時候之前

聽新聞
0:00 / 0:00

毅嘉首季獲利承壓 推進光通訊海外布局

中央社／ 台北15日電
毅嘉馬來西亞新廠。圖／毅嘉提供
毅嘉馬來西亞新廠。圖／毅嘉提供

毅嘉表示，第1季營收創同期新高，因原材料上漲，及馬來西亞新廠短期營運成本增加、人民幣升值，首季獲利承壓，但光通訊與海外布局持續推進，預期馬來西亞新廠效益下半年逐漸顯現，中長期成長動能明確。

毅嘉科技今天公布首季財報，自結合併營收約新台幣28.1億元，年增15%，合併毛利率13%，營業淨利0.8億元，稅後淨利0.2億元，每股盈餘0.07元。

毅嘉指出，第1季營收在客戶強勁需求的帶動下，單季合併營收年增15%，營運規模在毅嘉轉型策略逐步發酵情況下創同期新高，然而因原材料上漲，及馬來西亞新廠短期營運成本增加，首季毛利率較去年同期減少，影響第1季的營業淨利年減約57%，再加上人民幣升值產生匯兌損失，單季稅後淨利較去年同期下滑。

展望後市，毅嘉科技表示，為因應全球供應鏈的重組，近年來投入大筆資金在馬來西亞建置生產基地，短期內造成現金流壓力以及短期營運成本的增加，但這是毅嘉集團未來擴大營運規模，搶占新技術產品應用市場的重要海外布局。

毅嘉看好，馬來西亞新廠在光通訊及車用新技術產品應用領域拓展，只要未來新廠在光通訊與車用產品的開展順利，營運表現將更具韌性與成長潛力。

毅嘉表示，專注智慧座艙、光通訊、穿戴、機器人及無人機相關領域的技術應用與產品領域布局，持續朝模組解決方案供應商的方向轉型，提供客戶一站式整合服務。

毅嘉指出，馬來西亞新廠投資主要聚焦於光通訊相關PCBA與PCB的生產製造，為布局高階光通訊、高速傳輸及高附加價值產品的重要生產基地，雖然新廠在導入與量產爬坡初期，相關固定成本與營運費用先行反映，但此項投資將有助於強化毅嘉全球供應能力、優化產品組合與市場競爭力，預期馬來西亞新廠效益將可望於下半年逐漸顯現，淨利率將進一步改善，全年獲利將呈年增成長趨勢。

毅嘉科技 光通訊 人民幣 營收 馬來西亞

延伸閱讀

同欣電財報／首季EPS 1.89元 本季估高個位數成長

啓碁3月EPS 1.01元 營收、獲利均創新高

相關新聞

國巨法說會／若還原股票一拆四 首季就賺逾1股本

被動元件大廠國巨*（2327）15日舉行首季法說會，並公布2026年第1季度財務報告及營運成果，歸屬於本公司業主之合併稅後淨利為80.01億元，季增18.5%，年增44.7%，每股純益為3.9元，年增44.7%，若還原股票一拆四，首季就賺逾1股本。

穎崴股價狂飆 公告自結3月每股稅後純益8.01元

半導體高階測試座大廠穎崴（6515）股價狂飆，今日公告因公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準， 故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解，自結3月每股稅後純益8.01元。

光聖3月獲利飆 逾3.1億元 年增兩倍 東典 EPS 0.1元

光通訊廠光聖（6442）、東典光電昨（14）日應主管機關要求，公告3月自結數，光聖單月獲利年增兩倍，每股純益4.02元，一個月就賺去年第4季獲利將近一半水準；東典擺脫去年同期虧損，單月繳出獲利成績單，每股純益0.1元。

金像電目標價 上看1,380元

大和資本指出，受惠產業供需失衡與規格升級，印刷電路板（PCB）利基廠金像電（2368）有望在未來兩年迎來極為有利成長趨勢，在獲利持續高速成長下，給予「買進」評等，目標價由1,100元升至1,380元。

同欣電2026年動能轉強

泛國巨集團半導體構裝廠同欣電（6271）昨（14）日舉行法說會，總經理呂紹萍指出，受惠高頻光纖通訊模組需求明顯升溫，加上AI資料中心帶動陶瓷基板需求走揚，以及車用與手機影像產品回溫，上調今年業績成長幅度。

天虹湧急單 營收一路向上

天虹（6937）董事兼執行長易錦良昨（14）日表示，今年初以來客戶端要求提前交機的急單湧現，推升首季繳出淡季不淡佳績。隨著在手訂單維持高檔，今年業績將一路向上。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。