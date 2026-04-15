國巨財報／首季賺80億元 EPS 3.9元

被動元件大廠國巨*（2327）15日公告2026年第1季合併財報，受惠AI相關應用需求增溫，帶動營收與獲利同步走揚，單季歸屬母公司業主淨利達80億元，每股稅後純益3.9元，繳出淡季不淡成績。

從營運表現來看，國巨首季合併營收381.66億元，季增6.1%、年增22.7%；毛利率38.1%，較上季增加0.8個百分點、較去年同期增加2.5個百分點；營益率25.2%，季增0.9個百分點、年增4.4個百分點，顯示產品組合與營運效率持續改善；歸屬母公司業主淨利80億元，季增18.5%、年增44.7%。另外，首季非營業項目淨收入7.12億元，主要來自淨利息收入3.03億元，以及匯兌收益1.85億元，亦對整體獲利帶來支撐。

展望後市，國巨指出，第1季營收成長主因來自AI應用需求強勁，標準品與特殊品業務也維持穩定成長。面對原物料價格續揚，公司將持續透過提升營運效能及適度反映成本來因應。至於未來市況，雖然地緣政治與總體經濟變數仍在，但客戶庫存水位已回到健康水準，公司將持續審慎觀察後續景氣變化，並密切留意關稅及匯率波動對營運的影響。