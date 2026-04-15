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國巨法說會／若還原股票一拆四 首季就賺逾1股本

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
國巨創辦人暨董事長陳泰銘。圖／本報資料照片
國巨創辦人暨董事長陳泰銘。圖／本報資料照片

被動元件大廠國巨*（2327）15日舉行首季法說會，並公布2026年第1季度財務報告及營運成果，歸屬於本公司業主之合併稅後淨利為80.01億元，季增18.5%，年增44.7%，每股純益為3.9元，年增44.7%，若還原股票一拆四，首季就賺逾1股本。

國巨指出，2026年第1季度毛利145.42億元，年增31.2%，毛利率為38.1%，較上一季增加0.8個百分點，並較去年同期增加2.5個百分點，營業利益為96.13億元，年增48.7%，營業利益率為25.2%，較上一季增加0.9個百分點，並較去年同期增加4.4個百分點。

國巨強調，2026年第1季合併營收的成長，主要來自於AI相關應用需求的強勁動能，標準品及特殊品亦呈現穩定成長，面對原物料價格持續上升，公司將會透過提升營運效能並適當反映成本來因應。

展望未來，儘管地緣政治上的重大不確定性依然存在，但客戶庫存已達到健康水平，惟公司仍將審慎應對未來經濟情況，並密切關注關稅及各國匯率的變化。

國巨 每股純益

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