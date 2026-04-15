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富鼎財報／首季EPS 1.57元 毛利率、營益率同步走揚

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

MOSFET廠富鼎（8261）15日公布2026年第首季財報，首季營收與獲利雙雙較去年同期成長，顯示在功率半導體與電源相關應用需求支撐下，營運表現維持穩健；不過，受業外收益較上季縮水影響，單季獲利較前一季略為回落。

就獲利表現來看，富鼎首季合併營收為7.82億元，季增5.6%、年增9.2%；毛利率38.1%，季增0.2個百分點、年增1.1個百分點；營益率25.7%，較上季增加0.8個百分點、較去年同期增加1.8個百分點，歸屬母公司業主稅後淨利1.86億元，季減6.7%、年增8.6%，每股稅後純益1.57元。公司並指出，首季非營業淨利益約0.35億元，主要來自外幣兌換利益與利息收入。

展望後市，富鼎看好今年電源供應器（SPS）相關應用動能將明顯放大，並成為全年主要成長引擎；隨著AI伺服器與資料中心擴建推升高壓、高效率電力架構升級，高壓MOSFET需求可望續強，公司也持續擴大AI電源領域滲透率，法人預期今年營收有機會挑戰雙位數成長。

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