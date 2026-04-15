富鼎財報／首季EPS 1.57元 毛利率、營益率同步走揚

被動元件大廠國巨*（2327）15日舉行首季法說會，並公布2026年第1季度財務報告及營運成果，歸屬於本公司業主之合併稅後淨利為80.01億元，季增18.5%，年增44.7%，每股純益為3.9元，年增44.7%，若還原股票一拆四，首季就賺逾1股本。

2026-04-15 16:50