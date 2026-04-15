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台積電衝2075元新天價 台股觸36727.49點再創新高

中央社／ 台北15日電

市場預期美國伊朗可能安排新一輪談判，激勵美股4大指數齊揚，費半指數連5日創新高，台股今天開盤走揚，早盤最高36727.49點，再創盤中歷史新高，上漲431.37點。

台積電早盤最高2075元，再創歷史新天價，漲20元，漲幅0.97%，市值新台幣53.8兆元也創新高。

股王信驊早盤最高13800元，再創歷史新天價，個股股價續創台股新高紀錄。主要電子權值股台達電、鴻海、聯發科、日月光投控勁揚，記憶體族群南亞科、華邦電、旺宏揚升。

證券法人指出，市場對美伊本週重啟談判預期升溫，國際油價回落，加上美國公布3月躉售物價的生產者物價指數（PPI）漲幅低於預期，激勵美股4大指數齊揚，台股技術指標持續向上延伸，中小型股類股強勢輪動。

美國 聯發科 伊朗

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