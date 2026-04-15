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證交所推廣咖啡渣再利用

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所2026年「地球特攻隊」SDGs系列活動持續，秉持「一地球、二倡議、三宣導、四行動」核心架構，將永續理念轉化為日常隨手的具體實踐。繼首波行動「城市森林呼吸日-象山健行」後，再推出「三項宣導」系列之一的「與咖啡有約」咖啡渣再利用工作坊，透過講座分享、創意手作的雙軌併行，引領同仁探索廢棄資源的無限可能，親身體驗循環生活的綠色魅力。

隨著咖啡文化深入職場日常，咖啡渣已成為都市中最常見的有機廢棄物之一。證交所深諳資源錯置即是浪費，特別邀請長期致力於再生資源應用的「Wishlite 韻手作」跨界合作，其以環境友善與共好為核心，將再生材料延伸至設計與教育面向，把平凡的咖啡渣轉化為教學媒材，帶領員工在指尖的觸感中，理解廢棄物從「線性消耗」轉向「循環再生」，重新定義資源的價值。

證交所表示，透過「咖啡渣再利用」工作坊，員工可將成品帶回辦公室或居家使用，讓減廢行動在日常情境中持續發酵。這不僅是對SDGs 4（優質教育）及 SDGs 12（責任消費及生產）的具體實踐，更是藉由手作互動促進同仁情誼，形塑具備永續素養與行動力的組織文化。

廢棄物 材料

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