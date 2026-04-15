生華科揪伴 攻 AI 藥物開發

生華科（6492）昨（14）日宣布，與國際投資集團 Global Emerging Markets（GEM）旗下GEM YIELD BAHAMAS LIMITED正式簽署財務投資合作備忘錄（MOU）。

依據協議內容，GEM擬提供最高達新台幣5億元之策略性投資額度，作為推動生華科新藥研發、AI藥物開發策略及國際化布局的重要資本支持。

生華科表示，本次合作不僅反映國際機構投資人對公司創新藥研發能力的高度關注，更看好其結合AI技術於新藥開發之嶄新策略。公司除聚焦於癌症免疫治療領域外，計畫透過與CellType等國際AI團隊之策略合作，運用新一代C2S技術，進行藥物機轉解析與潛在組合療法之系統性探索。

在AI驗證下，生華科核心候選藥物於特定免疫微環境條件中展現具潛力之調節能力，支持其「由冷腫瘤轉為熱腫瘤」之免疫治療策略方向，並有機會切入下一世代腫瘤免疫治療發展趨勢。