快訊

兒童托育服務法三讀…虐兒最高重罰60萬元 公布姓名

聽新聞
0:00 / 0:00

元澄半導體明登創櫃板

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心創櫃板再添生力軍，元澄半導體科技（7415），將於明（16）日登錄創櫃板，屆時創櫃板登錄家數將增加至136家。

元澄半導體設立於2020年12月，專注於光子平台設計服務的創新企業，應用於AI通訊傳輸、高速運算以及精準感測等多元領域，提供客製化的光子晶片設計服務。登錄創櫃板的產業類別是電子科技。

元澄半導體不僅提供客製化的光子晶片設計服務，更涵蓋從概念發想、模擬、製造、測試到封裝完整解決方案，為客戶提供一站式的便捷服務。

專為微型及中小新創企業設計的「創櫃板」成立至今已邁入第12年，累計輔導超過587家企業 。在這些企業中，已有34家成功邁向公開發行與興櫃，更有八家從創櫃板一路成長，最終完成上櫃或上市掛牌。其中，上櫃有六家，包括邑錡、意德士、樂意傳播、漢田生技、昶瑞機電，以及碩網；上市有兩家，包括聚賢，和聯友。

半導體 創櫃板

延伸閱讀

耀穎手握五大核心密碼下月掛牌上櫃 搶攻光感測升級商機

QIC CEO Week投資論壇星國登場 43家台廠拚引資

寬量國際QIC CEO WEEK明日星國登場 AI熱帶動43家台企參加破紀錄

相關新聞

就市論勢／台積法說題材 續航關鍵

進入4月，台股雖仍受到美伊衝突影響震盪加劇，整體結構偏多，加權指數在多次測試前高未果後，終於在月中順利突破，主要仰賴權值股與AI供應鏈持續推升。

金像電目標價 上看1,380元

大和資本指出，受惠產業供需失衡與規格升級，印刷電路板（PCB）利基廠金像電（2368）有望在未來兩年迎來極為有利成長趨勢，在獲利持續高速成長下，給予「買進」評等，目標價由1,100元升至1,380元。

有成精密2月 EPS 0.55元 頎邦0.17元

太陽能廠有成精密（4949）近期股價波動劇烈，遭列注意股票，昨（14）日應主管機關要求，公告自結2月稅後純益3,700萬元，年增110.3%，每股純益0.55元。

冠西電2月 EPS -0.12元 由田-0.31元

冠西電（2466）近期股價波動達公告標準，昨（14）日應主管機關要求，公布自結2月歸屬母公司業主淨損2,100萬元，每股淨損0.12元。

百和第1季每股賺0.87元

鞋材大廠百和（9938）昨（14）日公布第1季自結合併損益，合併營收40.38億元、年減4.9%，合併營業淨利5.19億元，稅後純益2.6億元、年減43.2%，每股純益（EPS）0.87元。

大銀2月 EPS 0.21元

大銀微系統（4576）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨（14）日公告2月自結稅前淨利0.4億元，稅後純益0.25億元，單月每股純益（EPS）0.21元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。