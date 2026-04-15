元澄半導體明登創櫃板

櫃買中心創櫃板再添生力軍，元澄半導體科技（7415），將於明（16）日登錄創櫃板，屆時創櫃板登錄家數將增加至136家。

元澄半導體設立於2020年12月，專注於光子平台設計服務的創新企業，應用於AI通訊傳輸、高速運算以及精準感測等多元領域，提供客製化的光子晶片設計服務。登錄創櫃板的產業類別是電子科技。

元澄半導體不僅提供客製化的光子晶片設計服務，更涵蓋從概念發想、模擬、製造、測試到封裝完整解決方案，為客戶提供一站式的便捷服務。

專為微型及中小新創企業設計的「創櫃板」成立至今已邁入第12年，累計輔導超過587家企業 。在這些企業中，已有34家成功邁向公開發行與興櫃，更有八家從創櫃板一路成長，最終完成上櫃或上市掛牌。其中，上櫃有六家，包括邑錡、意德士、樂意傳播、漢田生技、昶瑞機電，以及碩網；上市有兩家，包括聚賢，和聯友。