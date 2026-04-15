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統一超點數生態系績優
統一超（2912）旗下7-ELEVEN持續擴大uniopen會員生活圈，透過OPENPOINT APP、點數與支付三大策略建構點數生態系，帶動會員經濟規模逾千億。
其中2025年4月首創推出「uniopen PRIMA」付費訂閱制，首波5萬名額半年即告額滿，且候補人數逼近訂閱規模。
統一超昨（14）表示，7-ELEVEN訂閱制會員消費力明顯優於一般會員，不僅消費金額與來店頻次皆大幅提升，平均貢獻金額更高出近12倍；若再搭配中國信託uniopen聯名卡最高16%回饋，進一步加速點數累積，帶動逾七成會員點數翻倍、約四成會員點數突破1萬點。
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