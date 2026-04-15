統一超點數生態系績優

大和資本指出，受惠產業供需失衡與規格升級，印刷電路板（PCB）利基廠金像電（2368）有望在未來兩年迎來極為有利成長趨勢，在獲利持續高速成長下，給予「買進」評等，目標價由1,100元升至1,380元。

2026-04-15 00:47