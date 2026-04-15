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百和第1季每股賺0.87元

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

鞋材大廠百和（9938）昨（14）日公布第1季自結合併損益，合併營收40.38億元、年減4.9%，合併營業淨利5.19億元，稅後純益2.6億元、年減43.2%，每股純益（EPS）0.87元。

製鞋業第2季進入傳統旺季，加上史上規模最大的美加墨世足賽即將在6月登場，可望帶動運動風潮，品牌客戶拉貨潮也將逐月增溫，百和3月合併營收15億元，雖年減7.8%，但月增54.1%，回到月增走勢，第2季營運展望看俏。

百和在製鞋業中，屬於上游的原物料端，極具指標意義。百和稍早表示，以目前接單及出貨狀況來看，最壞的時候已經過去，未來將呈現逐月升溫走勢。

百和配合品牌及各大鞋廠、成衣廠推動新南向布局，集團也在越南及印尼持續擴增產能，與品牌訂單挪移接軌、取得先機。

百和 營收 EPS

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