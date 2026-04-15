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大成看營運 審慎樂觀

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導
大成總經理韓芳豪。記者侯思蘋／攝影
大成總經理韓芳豪。記者侯思蘋／攝影

大成（1210）昨（14）日召開法說會，總經理韓芳豪表示，在整體大環境仍具挑戰下，公司對今年營運維持「審慎樂觀」看法，強調營收「一定要成長」；另外，預計兩年內各區產能全數投產後，可為集團帶來約105億元產值。

近期中東戰事推升運費及原物料價格，大成表示，包括玉米、黃豆與包材成本均有所上揚。公司已全面檢視影響程度，整體仍在可控範圍內，目前原物料庫存可支撐第2季營運，成本影響相對有限；但隨著新進原料價格反映市場行情，下半年成本壓力將逐步浮現，將會視市場機制調整價格。

韓芳豪指出，公司每年維持約20億至30億元資本支出，持續投入新產能建置，為未來營運與獲利成長奠定基礎。

在產能布局方面，已完工項目陸續貢獻效益，包括水產飼料廠於去年7月投產，年產能14萬噸、產值約30億元；土雞加工廠於今年1月投產，年產能900噸、產值約3億元；中國大陸蚌埠食品二廠亦已到位，年產值約35億元。

在建工程方面，全能生技廠與肉品分切廠預計今年7月投產，分別可貢獻約12億元及20億元產值；此外，寵物食品廠預計於明年第3季投產，年產值約5億元，另有昭成蛋品加工廠正規劃中。

在高附加價值業務方面，食品事業持續成長，去年營收年增11%，旗下主打全程不使用抗生素的「益活雞」，上月在好市多銷售量大幅成長八倍，也在4月進軍家樂福。

海外布局方面，目前台灣、東南亞及大陸營收占比各約三分之一。東南亞以越南為主要成長動能，受惠當地人口與經濟成長，持續擴大豬場、白肉雞場及蛋雞場等牧場投資。

美國市場則聚焦冷凍食品業務，2024年併購Amy Food作為營運據點後，持續優化當地工廠、系統與團隊，預計至2030年，美國業務規模可望成長至目前的五至六倍，成為集團重要成長引擎。

大陸市場方面，大成指出，上游飼料與養殖產業競爭激烈，豬肉價格已降至歷史低點，營運壓力較大；不過食品加工業務表現亮眼，每月銷量已突破萬噸，為集團在當地重點發展領域。

原物料 營收 中東戰事

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