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一詮3月 EPS 0.15元 佰鴻0.03元
LED導線架大廠一詮（2486）近期股價波動達注意標準，昨（14）日應主管機關要求，公布自結3月歸屬母公司業主淨利3,500萬元，年增337.5%，每股純益0.15元。累計自結首季歸屬母公司業主淨利7,100萬元，擺脫去年同期虧損，單季每股純益0.31元。
【記者籃珮禎／台北報導】佰鴻（3031）近期股價波動達公告標準，昨（14）日應主管機關要求，公布自結3月歸屬母公司業主淨利490萬元，年增31.3%，每股純益0.03元。
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