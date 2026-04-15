天虹湧急單 營收一路向上

天虹（6937）董事兼執行長易錦良昨（14）日表示，今年初以來客戶端要求提前交機的急單湧現，推升首季繳出淡季不淡佳績。隨著在手訂單維持高檔，今年業績將一路向上。

VLSI TSA研討會昨天舉行開幕典禮，並頒發由潘文淵文教基金會創辦的ERSO Award，以表彰對台灣半導體、電子、資通訊、光電、顯示等產業有傑出貢獻的產業人士。易錦良、大亞電線電纜董事長沈尚弘、錼創科技董事長兼總經理李允立等三人獲獎。

易錦良昨天受訪指出，天虹布局光化學製程設備的新產計畫，是應主要客戶廣發英雄帖的邀約下，率先響應投入開發。

他說，二年前天虹網羅清華大學研究團隊建立光學量測實驗室平台，一年前羅致在美退休設備華人返回加入開發，目標是今量建立量產型平台，再逐步導入認證及交機。

易錦良表示，天虹為這項產品命名為「LUMINA」，規劃今年6月就能完成機台組裝作業，隨後即可交付客戶端驗證，預期2027年量產交機。

天虹去年合併營收22.45億元，年減13.3%，為史上次高；稅後純益2.03億元，年減50.2%；每股純益3.01元。今年首季合併營收5.82億元，季減19.3%，年增26.3%，為同期史上新高。

易錦良說，天虹去年零備件銷售與設備貢獻營比為6：4，今年在設備營收衝高帶動下，可望達成占比各半的目標。今年將出貨馬來西亞及日本，並期待歐洲客戶於年底出機。他表示，天虹今年交機以先進封裝客戶占大宗，預期2027年將進入先進製程設備的交機元年。