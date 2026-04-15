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光聖3月獲利飆 逾3.1億元 年增兩倍 東典 EPS 0.1元

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導
東典董事長孫正強。聯合報系資料照
東典董事長孫正強。聯合報系資料照

光通訊廠光聖（6442）、東典光電昨（14）日應主管機關要求，公告3月自結數，光聖單月獲利年增兩倍，每股純益4.02元，一個月就賺去年第4季獲利將近一半水準；東典擺脫去年同期虧損，單月繳出獲利成績單，每股純益0.1元。

法人分析，光聖、東典3月獲利報捷，透露輝達新世代AI平台加大導入光通訊應用帶來的商機愈來愈大，帶旺相關台廠營運。

光聖結算，3月合併營收10.13億元，年成長76％；稅前盈餘4.2億元，年增155％；歸屬母公司稅後淨利3.12億元，較去年同期大增200％，每股純益4.02元。

法人指出，光聖今年將持續受惠美系雲端服務供應商（CSP）對高芯數光通訊產品訂單動能續強，預期營收可望逐季成長，2026年獲利有機會較去年倍數增長，整體營運改寫新猷。

據悉，光聖在光纖的高芯數產品線已經達到6,912芯的技術水準，幾乎是全球首家有能力達到該能力的廠商，高芯數產品難度主要在於在高密度情況下，維持一定良率，因為當中只要一條光纖芯破損或斷裂，就代表整束光纖纜線就需要報廢。

隨著未來AI伺服器光纖傳輸需求不斷增加，光聖的高良率及高技術能力，成為獲得美系CSP大廠青睞關鍵。法人分析，光聖部分高階產品毛利率高達60％以上，隨著高階產品出貨占比穩定增加，帶旺獲利。

東典方面，3月合併營收2,880萬元，年增146.2％，單月稅前盈餘及歸屬母公司稅後淨利都是300萬元，走出去年同期虧損陰霾，單月每股純益0.1元。

法人指出，東典受惠光通訊規格升級熱潮，旗下光通訊濾光片、光通訊器件等產品出貨升溫，帶動營運走揚，預期這股力道有機會至少延伸到今年第2季，下半年亦有望維持獲利，2026年有望走出連續四年虧損窘境。

光通訊 營收 輝達

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