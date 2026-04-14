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大量公告自結3月 EPS 1.68元
大量（3167）有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，14日應交易所要求公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。大量公告今年3月合併營收7.73億元，年增146.18%。稅後純益1.5億元，年增248.84%；每股稅後純益1.68元，年增242.86%。
大量今天股價上漲58元，成交量921張，收在672元的歷史新高價位。
大量近期股價於3月31日收在368.5元的相對低點，此後4月連六漲，4月10日來到633元，六個交易日漲幅逾71.7%。4月13日轉跌，收在614元。
大量今年3月合併營收7.73億元，月增35.4%，年增146.8%，創單月歷史新高。今年首季合併營收19.46億元，季增25.7%，年增130.8%，亦創史上單季新高紀錄。
大量2025年合併營收50.78億元，年增95.3%。毛利率39.17%，年增10.28個百分點。稅後純益7.16億元，年大增475.7%；每股稅後純益8.13元。交出營收、毛利率、稅後純益及EPS均創史上新高的漂亮成績單。
大量董事會決議擬配發4元現金股利，配息率為49.2%。受惠於鑽孔機台出貨旺。
受惠於AI伺服器需求成長，大量的高階背鑽機設備呈現跳躍式成長。大量日前於法說會中揭露，今年接單強，全年業績看升。
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