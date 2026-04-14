這檔PCB利基廠獲外資大升目標價 股價創歷史新高

大和資本指出，受惠產業供需失衡與規格升級，印刷電路板（PCB）利基廠金像電（2368）有望在未來兩年迎來極為有利的成長趨勢，在獲利持續高速成長下，給予「買進」評等，目標價由1,100元大升至1,380元，升幅25.45%。

大和資本科技產業分析師鄭盛元指出，2026–2027年PCB產業將出現供需錯配。短期來看，預期高階多層板（MLB）廠商的產能擴張目標將較難達成，特別是在泰國地區。

然而，由於供需失衡帶動的有利價格趨勢，加上原材料價格上漲（如銅箔、玻纖、銅箔基板（CCL））、以及規格持續升級（如板層數增加、CCL等級提升等），將使得既有產能的產值仍有望提升。

此外，金像電由於受惠MLB產業供需失衡，因此將於2026年下半年開始取得新的CSP訂單，鄭盛元持續看好金像電，認為其將受益於ASIC伺服器需求成長、規格升級、與原材料漲價的結構性利多。

基於相關利多的加持，鄭盛元將金像電2026–2027年每股稅後純益（EPS）預估值上調8.1%、12.6%，分別至36.2元及54.5元，2028年則為69.5元，本益比目標也上調至30倍（原26倍），以反映更強的獲利成長路徑。

基於獲利連年強勁成長，加上新的本益比評價並不算昂貴，因而鄭盛元大升金像電目標價，激勵14日股價開高收高，終場大漲95元、收1,150元，創下歷史新高紀錄。