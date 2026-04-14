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啓碁3月EPS 1.01元 營收、獲利均創新高

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

網通大廠啓碁（6285）應主管機關要求，公布3月每股純益1.01元，啓碁3月營收創下歷史新高後，3月獲利也創下歷史單月新高。

啓碁近期受惠於低軌衛星、AI資料中心交換器及光交換器等題材帶動，本土法人目標甚至喊上319元，帶動股價漲勢凌厲，自4月2日的179.5元起漲，14日最高來到251元，漲幅達39.8%，今日終場下跌24元，跌幅達9.68%，收224元。

啓碁3月營收108.46億元，月增32.7%，年增3.8%，創單月歷史新高，累積第1季營收291.56億元，季增8%，年增2.8%，創歷史同期新高。

啓碁應要求公布獲利，稅前盈餘6.03億元，年增9.7%，歸屬母公司業主淨利4.87億元，年增8%，每股純益1.01元，創單月新高。

法人看好，啓碁今年訂單能見度佳，低軌衛星、車用及電信寬頻持續成長，更切入AI用交換器、光交換器及AI-RAN等新產品，成為墊高未來營運成長關鍵。

日前啓碁董事長謝宏波指出，以訂單能見度觀察，2026年營收可望二位數成長，除既有電信寬頻、車用、低軌衛星持續成長外，積極布局邊緣及資料中心交換器商機，貢獻營收發酵，為成長主動能，三年後全年營收挑戰50億美元（折台幣約1,500億元）。

法人更看好啓碁產品結構產生「質變」，除低軌衛星外，更積極跨向跨向企業用800G高階交換器及AI網路基礎建設所需的光學交換器OCS，從傳統網通產品，跨向高階網通，除帶動營收成長，更將推升毛利率及獲利水準。

啓碁切入低軌衛星多年，是全球最大低軌衛星營運商SpaceX用戶端產品主要供應商，來自低軌衛星產品動能強勁，去年貢獻營收超過一成，換算超過百億營收，成為台灣低軌衛星產業鏈中，來自低軌衛星產品貢獻營收最大的廠商。

更積極跨向企業用800G高階交換器，法人指出，已經拿下美系交換器領導廠商訂單，預計今年第3季開始出貨，今年貢獻營收比重上看5%，光學交換器OCS（Optical Circuit Switching）也打入美系光通訊領導廠商，可望於2027年開始貢獻營收。

啓碁日前也宣布，因應次世代AI驅動行動通訊的高速成長需求，搶進AI-RAN，加入NVIDIA AI Aerial打造AI-RAN生態系，加速原生AI 5G-Advanced與6G技術創新，推出首度導入AI生態系的O-RU（開放式無線單元）產品。

營收

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