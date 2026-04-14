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同欣電財報／首季EPS 1.89元 本季估高個位數成長

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

CMOS影像感測器（CIS）封測廠同欣電（6271）14日召開法說會並公布2026年首季財報，首季營收表現大致持穩，但受業外收益明顯縮水影響，整體獲利較上季與去年同期同步下滑，單季每股稅後純益降至1.89元。公司並指出，首季業外收益由前一季約1.27億元降至約7,200萬元，主要差異來自匯兌因素。

同欣電首季營收為28.19億元，較上季大致持平、較去年同期年減3.1%；毛利率28%，受產品組合影響、低毛利產品出貨較多而較上季下滑0.9個百分點，但較去年同期仍增加0.3個百分點；營益率14%，較上季減少0.3個百分點、較去年同期減少0.1個百分點。另首季業外收益由前一季約1.27億元降至約7,200萬元，主要差異來自匯兌因素，也使稅後純益降至3.95億元，較上季減少15.6%，較去年同期減少32.3%；每股稅後純益1.89元。

從營收分布來看，同欣電首季應用仍以車用為主，營收占比達61%，仍為最大支柱；其後依序為工業用13%、通訊用12%、智慧手機9%，以及生醫4%，顯示公司目前營運重心仍以車用與利基型應用市場為核心。

若以產品線觀察，首季無線射頻（RF）模組營收3.48億元，季增13%、年增8%；混合積體電路模組約5.6億元，季增9%，但年減18%；陶瓷基板為5.2億元，季增2%、年增8%；影像產品營收13.91億元，季減6%，但年增3%。整體來看，RF模組與陶瓷基板維持穩健成長，影像產品則較上季回落，成為首季產品組合與毛利率變動的關鍵因素之一。

展望後市，總經理呂紹萍表示，本季營收可望較首季呈現高個位數成長，成長動能將優於過去幾年表現，對今年營運看法相對正向。資本支出方面，公司2025年全年資本支出約14億元，今年首季因剛起步、支出相對較少，約為8,960萬元，後續仍將視營運與客戶需求節奏逐步投入。

營收 同欣電

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