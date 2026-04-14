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大立光漲停作收！美系外資看法陷分歧 最樂觀看至3423元

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
大立光董事長林恩平。圖／本報資料照片
大立光董事長林恩平。圖／本報資料照片

科技股今日強漲，其中鏡頭之王大立光更以漲停板的2670元作收，市場關注後市是否仍有上升動能。面對智慧手機市場需求恐疲軟與CPO題材加持等消息面多空交戰，讓外資看法分歧，光是美系外資4月以來的最新報告，就分別給予2450元及3423元兩者高達近千元差距的目標價。

外資報告中，最樂觀的是某一美系外資4月初提出的最新報告，給予大立光12個月目標價3423元，強調看好大立光高階產品組合優化及新機設計導入將可望支撐其毛利率，且公司受惠智慧型手機市場進入規格競爭，鏡頭規格升級趨勢延續，加上中國品牌客戶挹注，市占率可進一步提升。

該美系外資預言，雖然大立光本季營收動能可能趨緩，但新機備貨將在6月啟動，可望帶動營收較前一月成長，讓第二季營收仍有機會較第一季增加。

摩根士丹利最新的研究報告則較為保守，給予大立光僅2450元目標價，比14日漲停板作收的2670元還低。大摩指出，大立光未來有三大關鍵支撐及三大風險需留意。

大摩指出，大立光3月營收達54.2億元，年增10.8%、月增17.5%，優於市場預期，上月數據確實具備短期催化效果，有助於市場情緒回溫，但同時也須留意4月在季節性因素下，大立光出貨會略為下滑，仍需觀察動能是否有延續性。

大摩指出，大立光股價有三大利多：第一，如果高階智慧型手機需求若優於預期，將直接帶動高階鏡頭規格升級與出貨成長。其次，1G6P（一片玻璃加六片塑膠）鏡頭滲透率加速，有助於提升產品技術門檻與毛利結構。第三，則是潛望式鏡頭應用若擴大可進一步推升鏡頭價值，有助大立光營收與獲利。

不過，大摩認為，也需注意三大產業風險，包括：一，今年高階旗艦手機需求遭遇逆風，恐壓抑鏡頭出貨量。其次，市場競爭加劇，特別是中國大陸廠商持續擴張，將侵蝕ASP（平均售價）與成長空間。第三，來自舜宇光學等競爭對手的市占率提升與價格壓力，也可能侵蝕大立光獲利。

大摩 大立光 營收

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