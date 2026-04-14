聽新聞
0:00 / 0:00
光聖自結3月 EPS 4.02元 獲利年增200%
光聖（6442）14日達公布注意交易資訊標準，公布2026年3月單月自結獲利，歸屬母公司業主淨利3.12億元，年增200%，每股純益4.02元。2025年第4季歸屬母公司業主淨利7.33億元，較前年同期成長69%，每股純益9.57元。
法人看好光聖受惠於美系資料中心高頻寬需求持續成長，高芯數光纖跳接線將逐漸放量。公司目前出貨仍以低芯數產品為主，隨著光通訊規格提升，公司產品比重也將會朝高芯數轉移，單價及毛利率皆會進一步提升，獲利維持強勁成長。
除光纖產品外，法人指出光聖RF業務從去年下半年轉型成功，轉向5G、低軌衛星、車用及國防等領域，產品毛利率較過往提升近翻倍，將同步帶動獲利表現提升，法人預期相關營收今明兩年將維持雙位數成長。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。