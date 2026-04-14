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光聖自結3月 EPS 4.02元 獲利年增200%

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

光聖（6442）14日達公布注意交易資訊標準，公布2026年3月單月自結獲利，歸屬母公司業主淨利3.12億元，年增200%，每股純益4.02元。2025年第4季歸屬母公司業主淨利7.33億元，較前年同期成長69%，每股純益9.57元。

法人看好光聖受惠於美系資料中心高頻寬需求持續成長，高芯數光纖跳接線將逐漸放量。公司目前出貨仍以低芯數產品為主，隨著光通訊規格提升，公司產品比重也將會朝高芯數轉移，單價及毛利率皆會進一步提升，獲利維持強勁成長。

除光纖產品外，法人指出光聖RF業務從去年下半年轉型成功，轉向5G、低軌衛星、車用及國防等領域，產品毛利率較過往提升近翻倍，將同步帶動獲利表現提升，法人預期相關營收今明兩年將維持雙位數成長。

5G 營收

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