「聯亞第二」來了？富采攻磷化銦商機 股價漲停鎖死6.8萬張排隊等買

LED大廠富采（3714）跨足光通訊領域，揮軍搶進磷化銦（InP）商機，14日跳空以漲停62.9元開出後鎖死，拉出第2根漲停板，市價及漲停排隊買單超過6.8萬張，市場關注富采是否出現「聯亞（3081）第二」的比價效應。

富采為全球前三大MOCVD磊晶產能大廠，在Micro LED與AI光通訊領域具備技術先發優勢；富采結合子公司環宇-KY（4991）的磷化銦及鼎元監測PD布局，跨足光通訊領域。

業界傳出，富采跨入光通訊MOCVD（金屬有機化學氣相沉積）磊晶供應鏈，產能可望比聯亞多五至十倍；由於磷化銦出現結構性缺貨，且龍頭廠聯亞產能供不應求，傳出已有美國與大陸光通訊大廠積極尋求與富采合作。

富采14日以漲停62.9元開出後鎖死，市價及漲停買單超過6.8萬張，股價創2022年6月以來的新高價；富采已連續拉出第2根漲停，市場則是關注是否具備「聯亞第二」的比價效應。

聯亞因搭上光通訊商機，推升股價一路往上飆漲，股價持續衝破1,000元、2,000元整數關卡，4月13日盤中高價一度衝達2,405元，寫歷史新高，終場收2,320元，為收盤新高，14日以2,360元開高，一度拉升至2,395元，但盤中翻黑，跌幅逾6%。