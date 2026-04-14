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毛利率叩關7成卻陷震盪！南亞科紅翻黑 旺宏爆量大漲扮記憶體領頭羊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

記憶體行情持續升溫，NAND與DRAM報價同步走強，帶動族群全面點火。旺宏（2337）爆量逾22萬張、盤中頻頻攻上漲停領軍，資金轉向低位階補漲標的；反觀南亞科（2408）雖繳出亮眼財報與創高毛利率，盤面反應偏弱，午盤更由紅翻黑，呈現基本面與股價走勢分歧。

市場利多持續堆疊，NAND控制IC大廠慧榮指出，記憶體缺貨短期難解，2027年供需失衡恐進一步擴大，其中低容量NAND報價近半年漲勢最為凌厲，部分規格漲幅顯著放大。法人分析，在價格快速上行環境下，具低容量產品布局的利基型記憶體廠將優先受惠。

此外，全球NAND大廠鎧俠宣布將全面停產2D NAND產品線，涵蓋浮柵式架構與64層BiCS3製程，並要求客戶於9月底前完成最後下單。市場預期，車用、工控與嵌入式應用領域將出現供給缺口，台廠相關產品線有望迎來轉單效應，其中華邦電（2344）與旺宏受關注度最高。

在DRAM市場方面，南亞科法說釋出強勁數據，第1季毛利率衝上67.9%，改寫公司歷史新高，甚至超車台股權王台積電（2330），也反映報價循環顯著回升。公司指出，DRAM平均售價季增幅超過七成，後續漲勢仍有延續性，供需緊俏格局預料將延伸至明年。

儘管基本面表現亮眼，南亞科盤面走勢卻偏向整理，今日盤初股價觸及240元及月線，但午盤卻由紅翻黑。市場人士指出，短線可能反映前期漲幅已部分提前反映財報利多，資金轉向低位階與題材更強標的。

相較之下，旺宏成為資金焦點，爆量攻上漲停，反映市場積極押注低容量NAND價格飆升與轉單效應。群聯（8299）、威剛（3260）、宜鼎（5289）、創見（2451）與宇瞻（8271）等同步走揚，顯示資金快速輪動至利基型與報價彈性較高族群。

整體來看，在NAND停產轉單、DRAM漲價循環與AI應用需求推升下，記憶體產業進入同步上行格局。不過盤面呈現明顯分化：旺宏受惠題材與位階優勢強勢表態，南亞科則呈現「高獲利、低追價」的整理格局，後續資金是否回補龍頭股動能，將成族群續強關鍵。

旺宏

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